14 января 2025, 9:45

Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Британский боксер не в первый раз заявляет об уходе с ринга – в последний раз это произошло в августе 2022 года. После этого он дважды успешно защитил титул WBC и дважды проиграл Александру Усику.


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