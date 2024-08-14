Китай позбавляє Україну дронів та РЕБ: що може врятувати виробництво і армію

Китайським підприємствам забороняють постачати БПЛА, засоби РЕБ і деталі для них в Україну. Деякі компанії вже відмовилися співпрацювати з українцями.
Як пише видання South China Morning Post, китайський уряд 31 липня опублікував директиву щодо експортних обмежень. Згідно з документом, державні органи будуть суворо контролювати, куди виробники постачатимуть таку продукцію:
високоточні інерціальні вимірювальні пристрої;
радари із синтетичною апертурою;
двигуни з вихідною потужністю понад 16 кіловатів;
засоби для бездротового зв’язку із дальністю понад 50 км;
консолі, які можуть керувати більше ніж 10 безпілотниками одночасно;
генератори перешкод для дронів для цивільного використання з ефективним радіусом дії понад 5 км.