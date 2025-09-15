Китайський протидроновий захист: броня, решітки та РЕБ як єдиний комплекс

15 сентября 2025, 12:15

У мережі з’явилися креслення китайського комплекту додаткового захисту для БМП, розробленого з урахуванням досвіду війни в Україні.

Концепт явно відсилає до масового застосування FPV-дронів, касетних боєприпасів та «верхніх атак» по бронетехніці.

Система передбачає дворівневу решітчасту броню на зовнішніх рамах, сітки й «козирок» над баштою для протидії квадрокоптерам, а також знімні секції для обслуговування двигуна.Простір між екранами і корпусом дає можливість інтегрувати блоки динамічного захисту, сенсори, РЕБ чи навіть активні комплекси перехоплення. Бокові екрани винесені на 50–60 см, над баштою формується каркас до 80 см заввишки, що має приймати на себе удар дрона чи уламки зверху.Особливий акцент зроблено на універсальності: каркас можна використовувати і для монтажу додаткової броні, і для сенсорів, і для антен. Це показує, що китайські конструктори намагаються виробити «платформенний» підхід, коли одна база дозволяє комбінувати пасивний і активний захист. Аналогічні рішення вже помічалися на танках Тип 99А, легких танках Тип 15 і БМП сімейства ZBD/ZBL, але тепер мова йде про спробу стандартизувати архітектуру для серійного впровадження.У ширшому контексті ця розробка підтверджує нову тенденцію: класична броня більше не сприймається достатнім щитом. У концепцію «живучості» бронетехніки тепер інтегруються решітчасті екрани, сіткові «козирки» та засоби РЕБ. Для НВАК це може стати наступним кроком у створенні багатошарової оборони — від грубої металевої решітки до високотехнологічного активного захисту.Фактично, Китай готує свою бронетехніку до війни в середовищі, де дрон і високоточний боєприпас — головна загроза. І навіть якщо поки мова лише про креслення, сам факт такої роботи вказує: доктрина бронезахисту в Азії вже змінюється під впливом досвіду українського поля бою.