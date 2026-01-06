4,5 тисячі бізнесів перевірить податкова у цьому році, — Опендатабот

6 января 2026, 12:15

ДПС планує зосередитися на перевірках компаній — на них припадає 78% усіх запланованих перевірок (3 542).

ФОПи перевірятимуть рідше —1 016 перевірок. Ще 258 перевірок стосуватимуться бізнесів, у яких є питання щодо ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Найчастіше перевірятимуть компанії з оптової торгівлі та сільського господарства, на третьому місці — виробники харчових продуктів.

Перевірятимуть і великі компанії, які потрапили до десятки кращих у своїй сфері за даними Індексу 2025: Нафтогаз України, Камет-сталь, МХП, Розетка, NOVUS.