Гетманцев розповів про масові перевірки продавців техніки

8 ноября 2024, 14:24

«На виконання відповідного рішення Комітету ДПС у жовтні проведено 432 фактичні перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, у тому числі техніки Apple, за результатами яких до порушників будуть застосовані штрафні санкції на загальну суму понад 114 млн грн»,

– повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він додав, що під час фактичних перевірок також виявили понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин.«Заходи тривають щодо 5-ти найбільших мереж продажів контрабандної електроніки. До перевірок та хронометражу на більш ніж 200 магазинах залучено понад 550 працівників органів ДПС (лише тільки у Києві залучено понад 260 працівників)», – уточнив голова Комітету.