Кримчанам блокуватимуть спроби використати українські документи

12 июля 2023, 9:15

Тих, хто відмовився від українського громадянства, перевірятимуть: чи не зберегли вони лояльності до України.

Під забороною будь-які дії, пов'язані як із обов'язками, так і з правами громадянина України. Зобов'язання "не вчиняти таких дій" людина бере на себе від дня подання заяви про "відмову від українського громадянства".Документом затверджується порядок взаємодії органів влади під час перевірки таких "відмовників". Також затверджується форма висновку про те, що громадянин справді вчиняв дії, пов'язані з українським громадянством.У такому разі інформацію передадуть до територіального органу МВС, а потім до органу внутрішніх справ, куди людина подавала свою заяву про відмову від громадянства.