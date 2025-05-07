Привілеї паспорта ЄС — що дає громадянство однієї з країн Європейського Союзу

7 мая 2025, 10:15

Паспорт ЄС — це не просто документ. Це ключ до нових можливостей, які значно полегшують життя, подорожі та роботу. Ось основні переваги:

1. Безвіз у понад 180 країн світу

З паспортом ЄС можна подорожувати без віз до США, Канади, Японії, Великобританії та по всій Європі.



2. Право жити, працювати й навчатись у будь-якій країні ЄС

Отримавши громадянство, ти можеш легально переїхати до Німеччини, Італії, Іспанії, Франції тощо — без жодних дозволів.



3. Доступ до соціальних гарантій і медицини

Громадяни ЄС мають право на медичне страхування, пенсії, допомогу по безробіттю та інші соцпрограми країни, в якій проживають.



4. Освіта за зниженою вартістю або безкоштовно

У багатьох країнах ЄС громадяни мають доступ до безоплатної або значно дешевшої освіти в державних вишах.

5. Спрощене оформлення документів

Можна швидко відкривати бізнес, відкривати рахунки в банках, отримувати водійське посвідчення тощо — без бюрократії для іноземців.



6. Можливість передати громадянство дітям

Якщо ти маєш паспорт ЄС — твої діти автоматично отримують ці ж права.