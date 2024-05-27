Україна відкрила Посольство в Мавританії

Старт діяльності посольства стане новою сторінкою українсько-мавританських відносин і відкриє безліч додаткових можливостей: політичні, економічні, торговельні, гуманітарні - міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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