Посольство рф в Варшаве облили красной краской в знак протеста против войны в Украине.
Инцидент произошел 28 марта после 16.00 на улице Бельведерская.
Инициаторы акции также положили на асфальт перед забором дипмиссии флаг россии, который также облили краской.
Кроме этого, они принесли с собой транспарант с надписью "Долой фашизм",и оставили перед оградой фотографии разрушений в Украине и жертв войны.
"В связи с инцидентом у посольства россии проводятся полицейские мероприятия", — сообщила представитель полиции Габриэла Путира.