29 марта 2022, 10:45

Посольство рф в Варшаве облили красной краской в знак протеста против войны в Украине.



Инцидент произошел 28 марта после 16.00 на улице Бельведерская.

Инициаторы акции также положили на асфальт перед забором дипмиссии флаг россии, который также облили краской.



Кроме этого, они принесли с собой транспарант с надписью "Долой фашизм",и оставили перед оградой фотографии разрушений в Украине и жертв войны.

"В связи с инцидентом у посольства россии проводятся полицейские мероприятия", — сообщила представитель полиции Габриэла Путира.