Що таке декларація Люблінського трикутника?

Коротко про документ:
▪️Він підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею.
▪️Декларація відображає ключові політичні, гуманітарні й інші висновки сьогоднішньої зустрічі та визначені пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника.
▪️Литва та Польща відзначили наміри продовжити надавати потужну військову, технічну, оборонну, гуманітарну та іншу підтримку нашій державі.
▪️Підтвердили підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії pосійської федерації проти України.
▪️Відзначили розширення Чорноморської зернової ініціативи на інші морські порти нашої держави та важливість продовження програми зерна для посилення глобальної продовольчої безпеки.