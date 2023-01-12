Що таке декларація Люблінського трикутника?

12 января 2023, 14:15

Коротко про документ:

▪️Він підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею.▪️Декларація відображає ключові політичні, гуманітарні й інші висновки сьогоднішньої зустрічі та визначені пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника.▪️Литва та Польща відзначили наміри продовжити надавати потужну військову, технічну, оборонну, гуманітарну та іншу підтримку нашій державі.▪️Підтвердили підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії pосійської федерації проти України.▪️Відзначили розширення Чорноморської зернової ініціативи на інші морські порти нашої держави та важливість продовження програми зерна для посилення глобальної продовольчої безпеки.