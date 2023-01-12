12 января 2023, 14:15

Що таке декларація Люблінського трикутника?

Коротко про документ:

▪️Він підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею.

▪️Декларація відображає ключові політичні, гуманітарні й інші висновки сьогоднішньої зустрічі та визначені пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника.

▪️Литва та Польща відзначили наміри продовжити надавати потужну військову, технічну, оборонну, гуманітарну та іншу підтримку нашій державі.

▪️Підтвердили підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії pосійської федерації проти України.

▪️Відзначили розширення Чорноморської зернової ініціативи на інші морські порти нашої держави та важливість продовження програми зерна для посилення глобальної продовольчої безпеки.
Оцените новость:
  • 0 оценок