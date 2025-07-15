Польща готує електронний бар’єр на кордоні з Україною

15 июля 2025, 17:15

Польська прикордонна служба планує розширити систему електронного контролю, встановивши бар’єр уздовж всього кордону з Україною.

Йдеться про ділянки в межах Люблінського та Підкарпатського воєводств, які перебувають під наглядом Надбужанського та Бещадського прикордонних загонів.Запланований електронний бар’єр охопить усі 535 км спільного кордону — від Влодави (трикутник Польща-Білорусь-Україна) до Устрик Дольних, де сходяться кордони Польщі, України та Словаччини.Наразі реалізація проєкту перебуває на стадії планування і підготовки.