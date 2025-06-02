OPPO дарує знижки до свята останнього дзвоника

2 июня 2025, 14:15

Останній дзвоник — це більше, ніж просто шкільне свято. Це крок у нове життя, сповнене мрій і можливостей. Щоб цей момент залишився у пам’яті надовго, OPPO AED Україна вітає випускників і дарує святкові знижки на свої найпопулярніші гаджети!



OPPO Reno12 — Смартфон із 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм (120 Гц, мільярд кольорів) і захисним склом Corning Gorilla Glass 7i. Має захист IP65 та акумулятор 5000 мАг з надшвидкоюзарядкою 80 Вт (до 100% за 46 хв).

MediaTek Dimensity 7300-Energy і RAM-Vita забезпечують високу продуктивність і тривалу фонову роботу додатків.

50 Мп камера Sony LYT-600 з OIS, 32 Мп фронтальна, ультраширококутна та макро — для бездоганних фото в будь-яких умовах.

ОРРО Reno12 (12/256 Гб) звичайна ціна 19 999 грн. Акційна ціна (26/05-08/06) 17 499 грн.

Спеціальна комплектація для України включає надшвидкий зарядний пристрій 80Вт а також при купівлі смартфону ОРРО Reno12 в період акції отримай навушники Buds3 Pro у ПОДАРУНОК.

OPPO Reno12 FS 5G — стильний і міцний смартфон із 6,7” AMOLED-екраном 120 Гц і яскравістю до 2100 ніт, захистом IP64 і технологією Splash Touch для комфортного

користування навіть у вологих умовах. Працює на процесорі MediaTek Dimensity 6300 з 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ сховища, має камеру 50 Мп із підтримкою AI-функцій для покращення фото та відео. Акумулятор 5000 мАг підтримує швидку зарядку 45 Вт SUPERVOOC — до 100% за 71 хвилину. Завдяки AI LinkBoost забезпечує стабільний мобільний зв’язок навіть у складних умовах.

ОРРО Reno12FS (12/512 Гб) звичайна ціна 17 999 грн. Акційна ціна (26/05-08/06) 14 999 грн.

При купівлі смартфону ОРРО Reno12FS в період акції отримай навушники Buds3 Pro у ПОДАРУНОК.

В акції також приймають участь й молодші моделі:

ОРРО Reno12F 4G (8/256 Гб) звичайна ціна 13 999 грн. Акційна ціна (19/05-08/06) 9 999 грн

ОРРО Reno12F 4G (8/512 Гб) звичайна ціна 14 999 грн. Акційна ціна (19/05-08/06) 11111 грн

ОРРО Reno12F 5G (8/256 Гб) звичайна ціна 14 999 грн. Акційна ціна (19/05-08/06) 11111 грн



OPPO A3— Міцний смартфон із сертифікацією MIL-STD 810H і захистом IP54. Оснащений батареєю 5100 мАг і швидкою зарядкою 45 Вт, працює на Snapdragon® 6s Gen1.

Має 6,67-дюймовий LCD-дисплей 90 Гц із яскравістю до 1000 ніт, гучний динамік (до 300%) та 50 Мп камеру з AI-ретушшю і відео в двох режимах.

ОРРО A3 (6/128 Гб) звичайна ціна 7 499 грн. Акційна ціна - 5 999 грнОРРО A3 (6/256 Гб) звичайна ціна 7 999 грн. Акційна ціна - 6 999 грнOPPO Pad Neo— Універсальний планшет із 11,4-дюймовим екраном 90 Гц (7:5), чітким зображенням (2408×1720) і сертифікацією TÜV Rheinland. Працює на Android 13 з процесором Helio G99. Має подвійні 8 Мп камери, якісний стереозвук та можливість розширення ОЗП до 16 ГБ. Акумулятор 8000 мАг підтримує швидку зарядку 33 Вт, що робить планшет зручним для роботи та розваг.

ОРРО Pad Neo (8/128 Гб) LTE звичайна ціна 12999 грн. Акційна ціна (26/05-08/06) 11111 грн

ОРРО Pad Neo (6/128 Гб) WiFi звичайна ціна 11999 грн.Акційна ціна (26/05-08/06) 9999 грн

OPPO Watch X— Смартгодинник на Wear OS 4 із двоядерною архітектурою, має сапфірове скло та працює до 100 годин або 12 днів у екорежимі. Має GPS ізподвійною частотою, автоматично розпізнає тренування, підтримує аналіз бігу та бадмінтону. Відстежує сон, пульс, стрес і SpO₂, синхронізується з OPPO OHealth і HealthConnect. Захищений за стандартами MIL-STD-810H, IP68 і 5ATM, підтримує швидку зарядку (повна за 60 хв). Інтегрований із Google Play, Assistant, Maps і Wallet.

OPPO Watch X звичайна ціна 15 999 грн. Акційна ціна (26/05-08/06) 12 999 грн



OPPO Enco Air4 Pro — Навушники з активним шумопоглинанням до 49 дБ, сертифікованим TÜV Rheinland. Завдяки потрійному мікрофону зв’язок стабільний навіть

при вітрі до 20 км/год. Оснащені динаміками 12,4 мм і підтримкою LHDC 5.0 (Hi-Res Audio). Працюють до 44 годин із кейсом, мають IP55 захист і затримку 47 мс — ідеально для ігор. Підтримують одночасне підключення до двох пристроїв (Android, iOS, Windows).

OPPO Enco Air4 Pro звичайна ціна 3 999 грн. Акційна ціна (26/05-08/06) 2 999 грн

Молодша модель OPPO Enco Air4 коштуватиме 2 499 грн замість 3 499 грн (19/05-08/06).

На знак підтримки, натхнення і віри в молоде покоління, ОРРО AED Україна розширює лінійку гаджетів з акційними цінами:

Смартфон ОРРО Reno13 5G 12/256 коштуватиме 22 2222 грн замість 24 999 грн (26/05-08/06).

Смартфон ОРРО Reno13FS 5G 12/512 коштуватиме 18 499 грн замість 19 999 грн (26/05-08/06).

Смартфон ОРРО Reno13F 4G 8/512 коштуватиме 13 999 грн замість 14 999 грн (26/05-08/06).

Смартфон ОРРО A5 Pro 8/256 коштуватиме 8 999 грн замість 9 299 грн (26/05- 08/06).

Смартфон ОРРО A5 Pro 8/128 коштуватиме 7 999 грн замість 8 499 грн (26/05-08/06).

Смартфон OPPO A3x 4/128 коштуватиме 4 499 грн замість 5 999 грн (26/05-08/06).

Навушники ОРРО Buds2 Pro коштуватимуть 1 111 грн замість 2 499 грн (26/05-08/06).

Навушники ОРРО Buds2 коштуватимуть 999 грн замість 1 999 грн (19/05-08/06).

Незалежно від того, що чекає попереду — університет, подорож чи нова школа — нехай поруч буде гаджет, який стане надійним помічником і джерелом натхнення. Шукайте

акційні пропозиції на сайтах і в магазинах наших партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, "Фокстрот", "Алло", Епіцентр, Rozetka, КТС та інших.