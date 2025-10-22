OPPO пропонує знижки до Гелловіну

22 октября 2025, 14:14

До наймістичнішого свята осені OPPO AED Україна підготувала справжнє полювання на страшно вигідні пропозиції.

Лише під час акції спеціальні ціни діятимуть на смартфони, планшети та навушники бренду. Це чудова нагода оновити свій арсенал гаджетів, та додати стилю в щоденні осінні ритуали.

Стильний смартфон OPPO Reno14F 5G має ступінь захисту IP69, яскравий AMOLED-дисплей і вдосконалені ШІ-функції для фото, відео та повсякденних задач. Завдяки новому дизайну Iridescent Mermaid із перламутровим сяйвом модель поєднує сучасну естетику з витривалою конструкцією. Екран підтримує функції Splash Touch і Glove Mode — зручно користуватись навіть мокрими руками чи в рукавичках.

Смартфон оснащений 50 Мп основною камерою, 32 Мп фронтальною та ультраширокою і макрокамерою 2Мп для гнучких сценаріїв зйомки. За плавну роботу відповідає чіп Snapdragon 6 Gen 1 (4 нм), що забезпечує високу енергоефективність і продуктивність для повсякденних задач і мобільного геймінгу.Reno14 F 5G підтримує функції AI Livephoto 2.0, AI Recompose, AI Editor і Perfect Shot — для редагування фото, покращення чіткості, заміни елементів на зображенні та збереження ідеальних кадрів. Працює на ColorOS 15 з Trinity Engine, підтримує інтелектуальні інструменти для обробки документів, перекладу в реальному часі, створення нотаток і AI-секретаря для дзвінків.

ОРРО Reno14F 5G (8/256 Гб) звичайна ціна 15999 грн. Акційна ціна 14999 грн (20/10-02/11)



ОРРО Reno14FS 5G (12/512 Гб) звичайна ціна 24999 грн. Акційна ціна 22222 грн (20/10-02/11)



ОРРО Reno14 5G (12/256 Гб) звичайна ціна 29999 грн. Акційна ціна 27777 грн (20/10-02/11)



OPPO A5 — витривалий смартфон із батареєю на 6000 мАг, який зберігає до 80% ємності навіть через 5 років. Пристрій захищений від пилу та вологи за стандартом IP65 і відповідає військовим стандартам ударостійкості. Смартфон має 6,67-дюймовий дисплей із яскравістю до 1000 ніт, потужний чип Snapdragon 6s Gen1 і працює на ColorOS 15 з підтримкою Google Gemini. OPPO A5 оснащений основною камерою 50 Мп із автофокусом та монохромною камерою 2Мп, фронтальною камерою 5 Мп та підтримує ШІ-функції обробки фото. Зарядка SUPERVOOC 45 Вт відновлює 30% батареї за 19 хвилин.

Серед інших переваг — ударостійкий корпус та режим гучності до 300%. OPPO A5 комплектується 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. OPPO A5x має 4 Гб оперативної та 128 постійної пам'яті.

ОРРО A5x (4/128 ГБ) звичайна ціна 5999 грн. Акційна ціна 5555 грн (20/10-02/11)

ОРРО A5х NFC (4/128 ГБ) звичайна ціна 6499 грн. Акційна ціна 5999 грн (20/10-02/11)

ОРРО A5 (6/128 ГБ) звичайна ціна 7499 грн. Акційна ціна 6499 грн (20/10-02/11)



NEW! Універсальний планшет OPPO Pad SE з 11-дюймовим LCD-дисплеєм (500 ніт), 4 динаміками з підтримкою Hi-Res Audio та батареєю на 9340 мАг, яка забезпечує до 11 годин відео чи 80 годин музики. Працює з Google Gemini, має дитячий режим із батьківським контролем, AI-помічник для нотаток, функцію дублювання екрана та зручний обмін файлами через O+ Connect і drag & drop.

Товщина корпусу — лише 7,39 мм, зарядка SUPERVOOC 33 Вт, інтелектуальне енергозбереження, тестована стабільність роботи протягом 36 місяців. OPPO Pad SE легко взаємодіє з іншими пристроями, підтримує спільне користування в родині та підходить для навчання, творчості й розваг.

NEW! ОРРО Pad SE LTE (6/128 Гб) звичайна ціна 11111 грн. Акційна ціна 9999 грн (13/10-02/11)

NEW! ОРРО Pad SE WiFi (4/128 Гб) звичайна ціна 9999 грн. Акційна ціна 8499 грн (13/10-02/11)



OPPO Enco Buds3 Pro з автономністю до 54 годин і швидкою зарядкою: 10 хвилин — 4 години прослуховування. Акумулятор зберігає до 80% ємності після 1000 циклів заряджання, що підтверджено сертифікацією TÜV Rheinland. Навушники оснащені 12,4-мм динаміком із титановим покриттям, підтримують еквалайзер Enco Master та Bluetooth 5.4 із затримкою 47 мс. Захист IP55 дозволяє використовувати їх під час тренувань, а подвійне підключення й Google Fast Pair забезпечують зручну взаємодію з різними пристроями. Вага одного навушника — лише 4,3 г.



Навушники ОРРО Buds3 Pro звичайна ціна 2222 грн. Акційна ціна 1699 грн (13/10-02/11)

До переліку акційних моделей компанія також додала:

● Смартфон ОРРО A3x (4/128 Гб) за 4499 грн, замість 5199 грн (20/10-02/11)

● Смартфон ОРРО A3 (6/128 Гб) за 5999 грн, замість 6999 грн (20/10-02/11)

● Смартфон ОРРО A3 (6/256 Гб) за 6999 грн, замість 7999 грн (20/10-02/11)

● WOW! Смартфон ОРРО A5 Pro(8/128 Гб) + зарядний пристрій та чохол за 8499 грн + навушники Buds3 У ПОДАРУНОК, (20/10-02/11)

● NEW! Смартфон ОРРО A6 Pro (8/256 Гб) + зарядний пристрій та чохол за 11999 грн, замість 12999 грн (13/10-02/11)

● Смартфон ОРРО Reno13F (8/512 Гб) за 14999 грн + навушники Buds3 У ПОДАРУНОК, (13/10-26/10)

● WOW! Смартфон ОРРО Reno13 (12/256 Гб) за 19999 грн + навушники Buds3 Pro У ПОДАРУНОК, (13/10-26/10)



● Планшет ОРРО Pad Neo LTE (8/128 Гб) за 11999 грн, замість 13999 грн (13/10-02/11)

● Навушники ОРРО X3s за 5999 грн, замість 6599 грн (20/10-02/11)

● Навушники ОРРО Air4 за 2499 грн, замість 3499 грн (13/10-02/11)

● Навушники ОРРО Buds3 за 1999 грн, замість 2399 грн (13/10-02/11)

● Навушники ОРРО Buds2 Pro за 1111 грн, замість 2499 грн (20/10-02/11)



Не проґавте шанс додати трохи технологічної магії до цього Гелловіну! Шукайте акційні пропозиції на сайті oppoua.com та в магазинах наших партнерів: Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», Епіцентр, Rozetka, КТС та інших.