26 сентября 2022, 10:15

Anonymous зламали сайт міноборони РФ

В результаті вдалого "полювання" хакери злили в мережу дані про тих, кого мобілізують насамперед.

Тепер всі 305 925 окупантів відомі за іменами.
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