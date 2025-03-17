OPPO та Discovery співпрацюють, щоб закарбувати магію Венеціанського карнавалу

17 марта 2025, 12:45

Компанія OPPO оголошує про продовження співпраці з Discovery Channel у рамках другого випуску програми «Культура в кадрі».

Ця глобальна ініціатива оживляє різноманітні культури світу за допомогою технології обробки зображень OPPO. Цьогорічна подорож під гаслом Celebrate the Moment («Святкуй мить») відображає дивовижність та позачасовий дух знакових фестивалів по всьому світу.

По всьому світу фестивалі об'єднують людей у спільні моменти радості, традицій та святкувань. Це більше, ніж просто видовища, ці події відображають пульс культур, пропонуючи яскраве втілення історії, ідентичності та єдності. Розпочавши подорож з Італії, OPPO та Discovery Channel задокументували свято, де переплітаються історія та фантазія - легендарний Венеціанський карнавал.



Венеція завжди зачаровувала уяву, надихаючи незліченну кількість п'єс, книг і творів мистецтва своїми каналами, історією та шармом.

Будь-який візит до Венеції є особливим, але під час Карнавалу місто стає по-справжньому видовищним. Вулиці оживають, наповнюючись людьми, одягненими у вишукані костюми, та особливою атмосферою таємничості та магії. Від грандіозних балів у палацах при свічках до вистав під відкритим небом на площі Сан-Марко, Венеція перетворюється на велику живу сцену.



Венеціанський карнавал має багату історію. У 12 столітті він зародився як святкування перемоги Венеції над Патріархом Аквілеї. У той час Венеція мала сувору соціальну ієрархію, але карнавал дозволяв венеціанцям вільно спілкуватися за масками, стираючи межі між аристократами та простолюдинами.

«Карнавал був способом перевтілитися і відчути справжню свободу, - пояснює Стефано Ніколао, один з найвідоміших костюмерів міста. «Сьогодні все змінилося, люди хочуть бути поміченими в соціальних мережах і в новинах. Вони одягають ефектні костюми, щоб виділитися, а не для того, щоб приховати, ким вони є».

Ніщо так не відображає Венеціанський карнавал, як його знакові маски та костюми. Колись символи свободи та анонімності, зараз вони уособлюють самовираження, традиції та артистизм.



Венеціанські ремісники ретельно виготовляють маски, керуючись багатовіковою історією, надихаючись позачасовими, культовими зразками. Маска Баута з квадратною щелепою та глибоко посадженими очима колись носили для повного приховування особистості, що дозволяло венеціанцям вільно взаємодіяти з різними соціальними класами.



Існує також Коломбіна, напівмаска, часто прикрашена золотом і пір'ям, яка, як кажуть, була створена для театральної актриси, яка хотіла продемонструвати свою красу, але при цьому зберігала таємницю маскування. Знатні жінки часто носили Моретту - просту чорну овальну маску, яка трималася на місці, якщо прикусити зубами маленький ґудзик зсередині, що змушувало їх мовчати і додавало їм таємничості.



Сьогодні багато венеціанців обирають маски радше через їхню красу та вишуканість, аніж для того, щоб приховати свою ідентичність - це спосіб вшанувати незмінний театральний дух Венеції.

Щоб зафіксувати складні деталі масок у натовпі, фотограф використовував OPPO AI Zoom та його 3,5-кратний телеоб'єктив з еквівалентною фокусною відстанню 85 мм і наддовгим зумом зі штучним інтелектом, щоб отримати приголомшливі знімки навіть здалеку.



Карнавальні святкування тривають і вночі: венеціанці продовжують збиратися і святкувати під золотистими вуличними ліхтарями та на приватних балах-маскарадах. У ці моменти Джером використовував функцію OPPO AI Night Portrait, функцію, що покращує чіткість і освітлення, зберігаючи складні деталі костюмів у будь-яких умовах.



Магія фестивалів криється в їхній спонтанності - незапланованих моментах чистої радості та веселощів. На Венеціанському карнавалі Джером зафіксував швидкоплинні сцени: Помах шовкового плаща, бурхливу енергію спонтанної вуличної вистави. OPPO AI Livephoto записує 1,5 секунди до і після знімка, перетворюючи кожне зображення на динамічний, живий спогад. Кожен найменший рух стабілізується за допомогою технології розмиття ШІ, фіксуючи справжню енергію та яскравість кожної миті карнавалу.

Венеція - місто вічної краси, яке продовжує розвиватися разом зі своїми жителями. Від свого аристократичного походження Венеціанський карнавал перетворився на всесвітнє свято, яке вітає учасників не лише з Італії, але й з усього світу.За допомогою OPPO AI Studio будь-хто може стати частиною Венеціанського карнавалу, навіть перебуваючи за багато миль звідси. Використовуючи генеративний ШІ, користувачі можуть перевтілитися у венеціанських персонажів, вдягнувши історичні костюми на тлі красивих венеціанських каналів.Венеціанський карнавал - це лише початок захоплюючої світової подорожі OPPO та Discovery. Приєднуйтесь до культурної пригоди, щоб надихнутися яскравою красою традицій та емоціями святкування і радості, які об'єднують нас усіх.