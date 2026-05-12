OPPO запускає школу для кіномитців

Компанія OPPO у партнерстві з Discovery оголосила про запуск третього етапу своєї глобальної ініціативи «Culture in a Shot» («Культура в кадрі»).

Відзначаючи триріччя цієї співпраці, програма 2026 року представляє Акселератор для кіномитців (Filmmaker Accelerator Program), створений для підтримки та розширення можливостей творців з усього світу. Під цьогорічною темою «Зустрінь культуру заново, створи свою мить» ініціатива продовжує розвиватися як глобальна платформа для дослідження того, як культура трансформується та чим вона живе у сучасному світі.

Спираючись на попередні етапи — «Портрети спадщини» та «Святкуй мить», — цьогорічна тема «Зустрінь культуру заново, створи свою мить» звертається до культури як до живого досвіду, що формується через щоденні моменти взаємодії, творчості та експресії.

У світі, що стає все більш взаємопов’язаним, культура більше не визначається виключно спадщиною чи географією. Через короткі відео, моду, їжу та повсякденну взаємодію нове покоління переосмислює способи вираження культури — не просто зберігаючи її, а активно змінюючи через власну участь.

Замість того, щоб просто документувати традиції, сучасні автори взаємодіють із культурою в режимі реального часу — інтерпретуючи, переосмислюючи та поширюючи її крізь призму власного бачення. Це зміщення робить культурний сторітелінг більш безпосереднім, різноманітним та доступним, ніж будь-коли раніше.

Центральним елементом цьогорічної ініціативи «Culture in a Shot» став нещодавно запущений Акселератор (Школа) для кіномитців (Filmmaker Accelerator Program). Він покликаний допомогти новим поколінням авторів з усього світу створювати натхненні культурою історії з кінематографічною якістю.

Спільна програма OPPO та Discovery надає творцям індивідуальне комплексне менторство, що охоплює сторітелінг, зйомку та постпродакшн. Окрім консультацій від професіоналів галузі, учасники отримують грантову підтримку та найновіші смартфони OPPO для втілення своїх творчих візій у життя.

Результати їхньої роботи стануть частиною проєкту «Culture in a Shot» і будуть опубліковані на спільному вебсайті OPPO та Discovery, що забезпечить авторам широке охоплення аудиторії.

Автори, які беруть участь у категорії «Супервідео» конкурсу OPPO Photography Awards 2026, матимуть можливість отримати запрошення до участі в Акселераторі для кіномитців.

Завдяки цим зусиллям OPPO та Discovery прагнуть надати творцям інструменти для документування та поширення їхніх унікальних історій, що розкривають культурне різноманіття.

Паралельно з Акселератором, проєкт «Culture in a Shot» продовжує свою глобальну подорож задля культурних досліджень. У 2026 році OPPO та Discovery підготували новий контент, розпочавши із Сінгапуру, де досліджували, як перанаканська кухня продовжує переосмислюватися в сучасному житті.

Ініціатива також поширюється через конкурс OPPO Culture Challenge, який запрошує користувачів з усього світу фіксувати культурні моменти, натхненні місцевими фестивалями та повсякденним досвідом, у TikTok за допомогою хештегу #OPPOCultureChallenge. Завдяки таким різноманітним форматам програма заохочує до масової участі та відкриває багатогранне культурне самовираження для ширшої аудиторії.

Маючи представництва у понад 90 країнах та регіонах, культура стала невід’ємною частиною глобальної ідентичності OPPO. Через «Culture in a Shot» OPPO та Discovery представляють культуру як живу присутність, що формується через участь, творчість та зв’язок. Перетворюючи щиру творчу пристрасть на вагомі наративи, ініціатива прагне підсилити голос локальних спільнот на світовій арені. Коли дедалі більше людей взаємодіють із культурою у свій спосіб, вони зустрічають її заново — і роблять свою мить частиною її нескінченної історії.