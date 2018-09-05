Функция Art Selfie в Google Arts & Culture стала доступной и в Украине

5 сентября 2018, 11:45

Мы рады объявить о запуске по всему миру, в том числе в Украине, функции Art Selfie в приложении Google Arts & Culture.

В январе этого года данная функция стала впервые доступна в некоторых странах, и с тех пор в приложении Google Arts & Culture было сделано более 78 миллионов арт-селфи – результат нашего эксперимента, который находит вашего двойника среди десятков тысяч произведений искусства из коллекций музеев партнеров проекта со всего мира.



Благодаря сотрудничеству с нашими партнерами мы увеличили количество ранее доступных произведений искусства более чем вдвое. Иногда можно получить удивительные результаты, такие как трогательный пример женщины из Сент-Луиса, США, чье селфи оказалось похоже на портрет ее прабабушки Эммы. Попробуйте, и кто знает, может ваше фото похоже на портрет императора Годжонга или одну из работ Фриды Кало.

С помощью функции Art Selfie в приложении Google Arts & Culture любой может сделать свое селфи и найти похожие лица на произведениях искусства. Функция использует технологию компьютерного зрения для сравнения селфи пользователей с тысячами предметов искусства из музеев по всему миру, которые вы можете найти в Google Arts & Culture. Когда вы делаете селфи, ваша фотография сравнивается с лицами на произведениях искусства, представленных нашими музеями-партнерам. Через короткий промежуток времени вам будут показаны результаты, включая процент схожести с каждым портретом. Кликнув на изображение вашего двойника, вы можете узнать больше о картине или художнике, о которых вы, возможно, никогда ранее не слышали.



Google Cultural Institute и его партнерские организации делают доступными мировые культурные ценности для всех пользователей Интернета и создают инструменты, которые позволяют музеям делиться своим разнообразным наследием онлайн. Google Cultural Institute сотрудничает с более чем 1000 музеями из 70 стран мира, предоставляя платформу для более 400 000 произведений искусства и в общей сложности 6 миллионов фотографий, видеороликов, рукописей и других документов искусства, культуры и истории. Выставки в Google Cultural Institute открыты для всех онлайн, бесплатно на сайте и через мобильное приложение Google Arts & Culture.

Мы с нетерпением хотим посмотреть, как люди по всему миру используют Art Selfie, чтобы узнать больше об искусстве и культуре. Мы надеемся, что вам понравится эта функция – скачайте приложение Google Arts & Culture для iOS или Android и делитесь своим #ArtSelfie с друзьями.