25 сентября 2017, 12:15

Micromax Selfie 3 - смартфон для селфи с Snapdragon 435 и Android 7.0

Индийская Micromax представила свой новый смартфон - Selfie 3.

Новинка работает под управлением Android 7.0.


В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 435 + 3 ГБ оперативной памяти и Adreno 505. Отмечен также сотовый модем LTE.

Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение 1080х1920 точек.

Основная камера – 13Мп. Ее производитель дополнил вспышкой.

Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.

Поскольку этот терминал ориентирован на съемку селфи, логично, что он получил внушительную фронтальную камеру – сенсор 16Мп от Samsung. Есть здесь также и вспышка.

Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 1080р.

Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Расширение при помощи карт соответствующего формата также доступно.

Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, обозначены Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2.

Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

В продаже новинка доступна с ценником в $185.


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