Micromax Selfie 3 - смартфон для селфи с Snapdragon 435 и Android 7.0

Индийская Micromax представила свой новый смартфон - Selfie 3.
Новинка работает под управлением Android 7.0.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 435 + 3 ГБ оперативной памяти и Adreno 505. Отмечен также сотовый модем LTE.
Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение 1080х1920 точек.
Основная камера – 13Мп. Ее производитель дополнил вспышкой.
Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.
Поскольку этот терминал ориентирован на съемку селфи, логично, что он получил внушительную фронтальную камеру – сенсор 16Мп от Samsung. Есть здесь также и вспышка.
Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 1080р.
Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Расширение при помощи карт соответствующего формата также доступно.
Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, обозначены Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
В продаже новинка доступна с ценником в $185.