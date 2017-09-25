Micromax Selfie 3 - смартфон для селфи с Snapdragon 435 и Android 7.0

25 сентября 2017, 12:15

Индийская Micromax представила свой новый смартфон - Selfie 3.



Новинка работает под управлением Android 7.0.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 435 + 3 ГБ оперативной памяти и Adreno 505. Отмечен также сотовый модем LTE.



Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение 1080х1920 точек.



Основная камера – 13Мп. Ее производитель дополнил вспышкой.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.



Поскольку этот терминал ориентирован на съемку селфи, логично, что он получил внушительную фронтальную камеру – сенсор 16Мп от Samsung. Есть здесь также и вспышка.



Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – 1080р.



Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Расширение при помощи карт соответствующего формата также доступно.



Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, обозначены Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч.



В продаже новинка доступна с ценником в $185.