Состоялся релиз смартфона Micromax Canvas 2 (2017)

20 сентября 2017, 10:15

Индийский производитель, компания Micromax анонсировала начало продаж своего нового доступного по цене смартфона - Canvas 2 (2017).



Индекс модели - Q4310.

Ключевая отличительная черта терминала – стекло Corning Gorilla Glass 5 2.5D, что достаточная редкость как для недорогих смартфонов.Работает аппарат под управлением Android 7.0.Диагональ дисплея – 5 дюймов, а разрешение – 720х1280 точек.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Основная камера новинки – 13Мп; фронтальная – 5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный MediaTek MT6737, тактовая частота которого 1,3 ГГц. Кроме того, в этой же «связке» предусмотрено 3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ + слот для карт расширения памяти.Емкость аккумулятора – 3050 мАч.Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, стоит отметить поддержку dual-SIM, G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS.