Micromax представила смартфон YU Yureka 2

18 сентября 2017, 9:15

Индийская Micromax анонсировала под собственным брендом YU свой новый смартфон -Yureka 2.



Новинка позиционируется в среднем ценовом сегменте.

В основе – 8-ядерный чип Snapdragon 625 с частотой до 2 ГГц + графика Adreno 506, 4 ГБ оперативной памяти и Android 6.0.1 «из коробки».



Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – Full HD. Поверх дисплея предусмотрено стекло 2.5D.



Основная камера – 16Мп, а фронтальная – 8Мп. Первая из отмеченных дополнена двухтоновой светодиодной вспышкой.



Объем встроенной пользовательской памяти – 64ГБ. Возможность расширения также предусмотрена. Пользователь может работать с картами microSD до 128 ГБ включительно.



По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1 LE и GPS. Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.

Емкость аккумулятора – 3930 мАч. Упоминается также поддержка быстрой зарядки аккумулятора - Quick Charge 3.0.



В продаже новинка появится с ценником в 160 евро. Точная дата релиза на данный момент не называется.