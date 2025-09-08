Спадщина українського майстра на Google Arts & Culture

8 сентября 2025, 15:45

7 вересня 2025 року, ми відзначаємо 150-річчя від дня народження Олександра Мурашка — українського художника-новатора, чиє яскраве використання кольору та світла допомогло сформувати сучасне українське мистецтво на початку XX століття.

Творчість Мурашка майстерно поєднувала національні традиції та міжнародні мистецькі течії. Після навчання в Мюнхені та Парижі він перейняв стилі імпресіонізму та модернізму, створивши свій особливий художній голос. Завдяки цій здатності поєднувати національне з глобальним, він став ключовою фігурою свого часу і відкрив українському мистецтву шлях до Європи.Запрошуємо вас дослідити життя та спадщину Олександра Мурашка за допомогою захопливих історій, створених Українським інститутом на платформі Google Arts & Culture.

Ви дізнаєтесь про Мурашка як людину, що відкрила ворота до Європи для українського мистецтва, познайомитеся з його найзагадковішою картиною «Благовіщення», зануритеся у твір «Гріхи молодості» та дослідите паризький період художника.



“Олександр Мурашко – це митець, який зумів поєднати європейський модерн із українською душею. Його творчість стала містком між традиціями й новаторством, а сам він – символ таланту, завдяки якому Україна утверджувалася на європейській мистецькій мапі. Сьогодні, спільно з Google Arts & Culture, ми маємо унікальну можливість візуалізувати Мурашка на міжнародній мистецькій платформі – розповісти його історію у цифровому світі, відкрити її новим поколінням і нагадати світові про глибину української культури”, — Анастасія Бондар, заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України.

Цей ювілей — чудова нагода не лише вшанувати Олександра Мурашка, а й дізнатися більше про багату мистецьку спадщину України. Щоб глибше пізнати історію та дізнатися про інших талановитих митців, запрошуємо вас дослідити проєкт «Україна поруч».