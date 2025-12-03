Програма "Національний кешбек" змінить умови

3 декабря 2025, 9:15

"Ми, як і домовлялося минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку в яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року", - розповів очільник Мінекономіки Олексій Соболев.