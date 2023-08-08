Укомплектовані необхідним майном для автономного використання польові бліндажі забезпечать належні умови для укриття та проживання особового складу.
Передача польових бліндажів від Держдепартаменту США відбулася у рамках проєкту міжнародної допомоги «Посилення спроможності Держприкордонслужби у сфері безпеки північного та східного кордону України».
8 августа 2023, 9:45
США передали прикордонникам польові бліндажі на суму понад 3,3 млн грн
Укомплектовані необхідним майном для автономного використання польові бліндажі забезпечать належні умови для укриття та проживання особового складу.
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