8 августа 2023, 9:45

США передали прикордонникам польові бліндажі на суму понад 3,3 млн грн

Укомплектовані необхідним майном для автономного використання польові бліндажі забезпечать належні умови для укриття та проживання особового складу.

Передача польових бліндажів від Держдепартаменту США відбулася у рамках проєкту міжнародної допомоги «Посилення спроможності Держприкордонслужби у сфері безпеки північного та східного кордону України».


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