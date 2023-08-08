США передали прикордонникам польові бліндажі на суму понад 3,3 млн грн

8 августа 2023, 9:45

Укомплектовані необхідним майном для автономного використання польові бліндажі забезпечать належні умови для укриття та проживання особового складу.



Передача польових бліндажів від Держдепартаменту США відбулася у рамках проєкту міжнародної допомоги «Посилення спроможності Держприкордонслужби у сфері безпеки північного та східного кордону України».