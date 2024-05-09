Чи можливо швидко та конфіденційно отримати позику? Найкращі умови на Finsfera

9 мая 2024, 10:05

В житті трапляються ситуації, коли кошти потрібні не лише терміново, але й конфіденційно, і фінансова установа не повідомляє близьке оточення про позику та не збирає особисті дані близьких. В такому випадку варто знайти фінансову організацію, яка не потребує поручителя для оформлення договору. Це означає, що позичальник самостійно може взяти кредит, не шукаючи при цьому третю особу, яка могла б розділити його фінансові зобов'язання.

Отримати кредит без поручителя — можливість, яка доступна для клієнтів мікрофінансових організацій або МФО. Такою установою може стати компанія Finsfera, що підтвердила свою міцну позицію на фінансовому ринку України, отримавши нагороду на премії FinAwards у 2024 році. Компанія зайняла друге почесне місце в номінації “Прорив року”.

Завдяки відкритим та лояльним умовам, взяти позику в МФО можуть різні громадяни України. Серед них студенти, пенсіонери, фрілансери, приватні підприємці, наймані працівники. Головні умови для отримання послуги — наявність українського громадянства та досягнення повноліття.

Позичальникам не доведеться довго готуватися до оформлення позики. Для цього не потрібно збирати стандартний пакет документів, як для банку. Достатньо мати чинний паспорт та ІПН, а всі інші важливі документи МФО перевірить онлайн після отримання запиту на кредит.

Якщо ви вперше зіткнулися з необхідністю отримання позики, скоріше за все, вас цікавить питання щодо законності роботи мікрофінансових організацій. Це важлива інформація, яка допоможе прийняти рішення та зробити правильний вибір фінансової установи для отримання кредиту.

Українські МФО працюють на законних підставах й надають свої фінансові послуги в межах встановлених законодавством нормативів та вимог. Вони діють на підставі ліцензій, отриманих від відповідних фінансових регуляторів країни.

МФО підлягають суворому регулюванню та контролю з боку національних фінансових органів. Це включає відповідність законодавству у сфері фінансових послуг, ведення обліку та звітності, а також забезпечення захисту прав та інтересів клієнтів.

Більшість МФО дотримуються принципів прозорості та відкритості у відносинах з клієнтами, надаючи повну інформацію про умови кредитування й відсоткові ставки. Компанії є законними установами, які діють у відповідності до чинного законодавства та забезпечують надійні фінансові послуги своїм клієнтам.