Як отримати дублікат свідоцтва про народження чи шлюб з-за кордону?

16 мая 2025, 13:45

Втратили документи або їх немає в електронному вигляді? Ось способи, як замовити дублікат:

1. Через консульство України

Заповнюєте заяву, додаєте документ, що посвідчує особу. Якщо оформлюєте не на себе — потрібна довіреність.



2. Через родичів в Україні

Рідні можуть отримати дублікат у РАЦСі — але тільки за нотаріальною довіреністю.

3.Через «Дію» (лише свідоцтво про народження)

Доступна цифрова копія, але не завжди підходить як офіційний дублікат.



4. Особисто в Україні (ЦНАП/Мін’юст)