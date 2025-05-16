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16 мая 2025, 13:45

Як отримати дублікат свідоцтва про народження чи шлюб з-за кордону?

Втратили документи або їх немає в електронному вигляді? Ось способи, як замовити дублікат:

1. Через консульство України

Заповнюєте заяву, додаєте документ, що посвідчує особу. Якщо оформлюєте не на себе — потрібна довіреність.

2. Через родичів в Україні

Рідні можуть отримати дублікат у РАЦСі — але тільки за нотаріальною довіреністю.

3.Через «Дію» (лише свідоцтво про народження)

Доступна цифрова копія, але не завжди підходить як офіційний дублікат.

4. Особисто в Україні (ЦНАП/Мін’юст)

Якщо плануєте приїзд — можна подати заяву на місці або через портал.

Вартість: 100–300 грн

Строк: до 30 днів (часто швидше)


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