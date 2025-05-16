Як отримати дублікат свідоцтва про народження чи шлюб з-за кордону?

Втратили документи або їх немає в електронному вигляді? Ось способи, як замовити дублікат:
1. Через консульство України
Заповнюєте заяву, додаєте документ, що посвідчує особу. Якщо оформлюєте не на себе — потрібна довіреність.
2. Через родичів в Україні
Рідні можуть отримати дублікат у РАЦСі — але тільки за нотаріальною довіреністю.
3.Через «Дію» (лише свідоцтво про народження)
Доступна цифрова копія, але не завжди підходить як офіційний дублікат.
4. Особисто в Україні (ЦНАП/Мін’юст)
Якщо плануєте приїзд — можна подати заяву на місці або через портал.
Вартість: 100–300 грн
Строк: до 30 днів (часто швидше)