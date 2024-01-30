Art Selfie від Google отримала генеративний штучний інтелект

30 января 2024, 10:40

Функція Google Arts & Culture була запущена в 2018 році і допомогла світу знайти своїх двійників в історії мистецтва. Тепер, використовуючи потужність генеративного штучного інтелекту, Art Selfie 2 знову дає можливість познайомитися із світовим мистецтвом, історією та культурою не лише в ролі глядача, а й учасника.

Art Selfie 2 – це функція на основі прототипу з програми Artist in Residence, що дозволяє зробити своє селфі або разом із друзями та обрати стиль, а потім спостерігати, як генеративний ШІ створює стилізоване зображення, поєднуючи ваше селфі з обраним сценарієм. Ви можете спробувати себе в ролі дослідника, що підкорює Еверест, музи в саду Моне або хороброго лицаря у середньовічних обладунках. Завдяки понад 25 різноманітним стилям (і ще більше у майбутньому) Art Selfie 2 – ваш квиток у цікаву подорож задля творчих досліджень та навчання.

Art Selfie 2 – це більше, ніж просто селфі. Це ще й можливість дізнатися щось нове про культуру. Кожен стиль розкриває цікаві факти під час створення вашого зображення, а після трансформації вашого селфі ви також зможете відкрити для себе пов'язані з темою історії, артефакти та інший контент, наданий нашими партнерами. Натисніть "Читати далі" на екрані результатів, щоб дослідити художні течії, історичні періоди або далекі місця, що надихнули на створення вашого нового образу.

Art Selfie 2 має щось цікаве для кожного, незалежно від того, чи ви знавець мистецтва, завзятий історик чи просто зацікавлена людина. Завантажте програму Google Arts & Culture для Android або iOS та знайдіть Art Selfie 2 на вкладці "Відтворити”, щоб почати створювати та ділитися своїми селфі. Не забудьте додати хештег #ArtSelfie2.

Одночасно з запуском Art Selfie 2 Google робить опцію Art Remix доступною у ще більшій кількості країн. Ця функція перевірить вашу здатність до творчого редагування – ви побачите художні твори разом із коротким описом, який їх характеризує, а потім Art Remix кине вам виклик – уявити, як би виглядала ця робота з вашим власним творчим внеском, та відповідно до цього відредагувати опис.

Ви можете знайти Art Remix на вкладці "Відтворити” на веб-сайті та в додатку Google Arts & Culture, щоб почати втілювати свої творчі ідеї вже сьогодні –можливості безмежні.