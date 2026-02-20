Спадщина Федора Якименка відтепер доступна на Google Arts & Culture

20 февраля 2026, 12:15

Цієї п'ятниці, 20 лютого 2026 року, відзначається 150-річчя від дня народження Федора Якименка — видатного українського композитора, чия творчість стала унікальним синтезом музичного імпресіонізму, космічної філософії та української душі.

Запрошуємо дослідити життя та спадщину Федора Якименка на платформі Google Arts & Culture. До цієї дати спільно з Українським інститутом представлено нову історію, щоб відкрити світові магію звукових світів українського композитора.Федір Якименко (1876–1945), народжений на Харківщині, був справжнім новатором своєї епохи. У його музиці космогонія та символізм переплітаються з ліризмом народної пісні. Його композиції – звукові втілення уявлень про небесні світила й таємниці людської свідомості. Про зміст цих творів промовисто свідчать їхні назви: «Уранія», «Фантастична соната», «Зоряні сни», поема-ноктюрн «Ангел», «Пісня місячних променів», «Зоряні мрії» та багато інших.На музичний стиль Якименка суттєво вплинув не лише французький імпресіонізм, а й тогочасне захоплення зірками. У 1904 році він навіть приєднався до Французького астрономічного товариства. У Парижі композитор зблизився з астрономом і мислителем Камілем Фламмаріоном, чиї ідеї на межі науки та містики резонували з пошуками митця. Книги Фламмаріона «Уранія» та «Зоряні сни» стали прямим джерелом натхнення для однойменних творів Якименка, де музика поєдналася з безмежністю космосу.Якименко був не лише композитором, а й глибоким мислителем. У своїх есеях він утверджував єдність Науки, Мистецтва і Любові як фундамент людської творчості. Через революційні події митець був змушений емігрувати до Праги, а згодом до Франції, де провів останні роки життя. Довгий час його ім’я залишалося в тіні, але сьогодні повернення його спадщини відновлює надзвичайно важливу сторінку історії українського модернізму XX століття.Завдяки новій онлайн-експозиції, створеній у партнерстві з Українським інститутом, Google Arts & Culture дає можливість кожному зануритися у філософський та музичний світ митця. Цей ювілей — чудова нагода не лише вшанувати Федора Якименка, а й відкрити для себе невідомі багатьом сторінки українського мистецтва. Запрошуємо всіх охочих дослідити цю та інші історії у проєкті «Україна поруч» на Google Arts & Culture.