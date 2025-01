Рік глобальних подорожей від OPPO та Discovery Channel

7 января 2025, 14:15

У 2024 році OPPO та Discovery Channel розпочали визначну глобальну подорож з ініціативою Culture in a Shot, відзначаючи культурне розмаїття та спадщину за допомогою технології обробки зображень OPPO.

Глобальна культурна подорож почалася з племен Північного Таїланду та перетнула 12 країн, включаючи Іспанію, Мексику та Францію, і була завершена племенем Дані з Папуа в Індонезії. Під щорічною темою «Портрет спадщини» фотограф Discovery Channel Джером Тео зробив портрети, які яскраво демонструють багатство світових традицій. Від яскравих фестивалів до позачасового способу життя та інноваційної культурної інтеграції, ця подорож підкреслила красу людського зв’язку та спільної спадщини. Завдяки технології штучного інтелекту OPPO ці культури втілюються в життя інноваційними засобами, з’єднуючи глобальну аудиторію з серцем традицій.

Подорож до Оахаки, Мексика, під час святкування Дня мертвих, є одним із основних моментів культурної подорожі. Яскравий фестиваль має багате культурне та історичне значення та сягає глибоких коренів. Місто оживає вуличними парадами, наповненими танцюристами, музикою та яскравим мистецтвом, як-от papel picado (вирізані паперові банери) і alebrijes (скульптури фантастичних істот). Святкування смерті може здатися незвичним, але День мертвих насправді спрямований на зміцнення зв’язку з минулим, згадування їхніх найкращих спогадів разом із втраченими та навчання молодших про предків, яких вони ніколи не мали можливості зустріти.



Плем’я дані з Папуа в Індонезії, що проживає у віддаленому регіоні, майже не зачепленому сучасними впливами, пропонує можливість зазирнути в стародавній спосіб життя. Вони займаються землеробством, полюванням і збиральництвом таким чином, щоб підтримувати навколишнє середовище, віддзеркалюючи повагу до природи, яку практикували їхні предки. Старійшини діляться історіями та мудрістю, забезпечуючи глибокий зв’язок племені зі своїм корінням для майбутніх поколінь.



Подорожуючи вздовж кордону Таїланду та М’янми в Чіангмаї, Джером познайомився з різними племенами з їхніми унікальними мовами та звичаями. Від музики народу Лісу до ротангового плетіння Лаху, кожна форма мистецтва розповідає окрему культурну історію. Ці спільноти є прикладом гармонійного співіснування з природою та сили усних традицій у збереженні їхньої культури.



Ініціатива Culture in a Shot виходить за рамки оповідання історій і надихає глобальні спільноти OPPO на захоплення та відзначення власної культури. У Малайзії кампанія OPPO Malaysia Through The Lens продемонструвала п’ять різних традиційних форм малайзійського мистецтва, включно з мистецтвом Ваянга Куліта Мелаю, традиційним ляльковим театром Келантан і танцем Нгаджат. В Об’єднаних Арабських Еміратах спільнота OPPO досліджувала традиційне арабське мистецтво та культуру, а в Бразилії вони досліджували унікальний спосіб життя в тропічних лісах. Заохочуючи людей виражати та ділитися своєю культурною спадщиною, OPPO підвищує обізнаність про цінність цих традицій, надихаючи громади відновити зв’язок зі своїм культурним корінням.

Щоб наблизити ці культури до аудиторії в усьому світі, студія OPPO AI використовує технологію GenAI для створення захоплюючих вражень. Користувачі можуть перевтілитися в танцюристів фламенко або одягнути яскраві маски до Дня мертвих, відобразивши свої портрети на фоні багатої культури. Студія навіть дозволяє користувачам створювати персоналізовані алебріє, що повторюють магічне мистецтво мексиканських народних скульптур. Поєднуючи технології з традиціями, OPPO переосмислює те, як ми взаємодіємо з культурною спадщиною та шануємо її.