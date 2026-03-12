Іран оголосив офіси Google, Microsoft, Nvidia, Palantir та IBM "цілями"

Іранське агентство Tasnim News, яке тісно пов’язане з КВІР, опублікувало список американських технологічних компаній і заявило, що їхні офіси та дата-центри на Близькому Сході тепер вважаються легітимними цілями для атак.
До списку потрапили Google, Microsoft, Nvidia, IBM, Palantir та Oracle. Також під загрозу потрапили американські та ізраїльські банки в регіоні.
Причина — зв’язки цих компаній з Ізраїлем та використання їхніх технологій у військових цілях. Заява з’явилася після удару по іранському банку в Тегерані.
Після публікації Google, Microsoft, Nvidia та інші компанії перевели свої офіси та дата-центри в Ізраїлі, Дубаї та Абу-Дабі в режим підвищеної безпеки.
