12 марта 2026, 14:15

Іран оголосив офіси Google, Microsoft, Nvidia, Palantir та IBM "цілями"

Іранське агентство Tasnim News, яке тісно пов’язане з КВІР, опублікувало список американських технологічних компаній і заявило, що їхні офіси та дата-центри на Близькому Сході тепер вважаються легітимними цілями для атак.



До списку потрапили Google, Microsoft, Nvidia, IBM, Palantir та Oracle. Також під загрозу потрапили американські та ізраїльські банки в регіоні.

Причина — зв’язки цих компаній з Ізраїлем та використання їхніх технологій у військових цілях. Заява з’явилася після удару по іранському банку в Тегерані.



Після публікації Google, Microsoft, Nvidia та інші компанії перевели свої офіси та дата-центри в Ізраїлі, Дубаї та Абу-Дабі в режим підвищеної безпеки.

