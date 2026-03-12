ФБР: Иран может атаковать Калифорнию дронами

12 марта 2026, 11:15

Согласно предупреждению, с которым ознакомилось ABC News, ФБР в последние дни предупредило полицейские управления Калифорнии о том, что Иран может ответить на американские атаки, запустив дроны по западному побережью США.

«Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 г. Тегеран якобы планировал совершить внезапное нападение с использованием дронов с неопознанного судна у берегов США, в частности, на неуказанные цели в Калифорнии, в случае если США нанесут удар по Ирану», - говорится в предупреждении бюро.



«Иран имеет обширное присутствие в Мексике и Южной Америке, у них есть связи, у них есть дроны, и теперь у них есть стимул для совершения атак», - заявил бывший глава разведуправления Министерства внутренней безопасности Коэн.





