22 декабря 2022, 13:45

Россия планирует передать Ирану военные компоненты в обмен на дроны, — Sky News

«В обмен на поставку более 300 БпЛА РФ теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывающие как ближневосточную, так и международную безопасность», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.


Оцените новость:
  • 0 оценок