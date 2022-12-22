«В обмен на поставку более 300 БпЛА РФ теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывающие как ближневосточную, так и международную безопасность», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 17:15
В ОПУ заявили, что война в Украине будет "затяжным конфликтом", и назвали сроки
- Интернет | Сегодня, 16:45
Часто купую і продаю речі в інтернеті. Як робити це максимально безпечно?
- Бизнес | Сегодня, 16:15
Компанія Lenovo представила оновлену лінійку ThinkPad X1
- Связь | Сегодня, 15:45
Київстар закликає єднатися, щоб забезпечити Україну зв’язком
- Безопасность | Сегодня, 15:15
Український сервіс Lab24 розпочав роботу в Польщі
- Технологии | Сегодня, 14:45
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому, что война вступила в новую фазу
- Связь | Сегодня, 14:15
"Укрпошта" анонсировала выход заключительной марки в этом году
- Технологии | Сегодня, 13:45
Россия планирует передать Ирану военные компоненты в обмен на дроны, — Sky News
- Технологии | Сегодня, 13:15
Россия может оставить украинцев без света на Новый год, — Шмыгаль
Последние материалы
- Аналитика | 17 декабря, 21:21
Самое интересное за неделю. Выпуск 44 (2022) - двопаливний генератор EcoFlow Smart Generator і реле напруги від Новатек
- Аналитика | 12 декабря, 9:31
Самое интересное за неделю. Выпуск 43 (2022) - самостійні налаштування в EcoFlow та набір для підключення генератора
- Аналитика | 11 декабря, 10:43
Декілька нетипових порад для вибору офісного ноутбука
- Обзоры | 8 декабря, 15:11
СolorWay CW-CHE64B - 2,5кВт сетевой фильтр с 4 USB-портами на 3,4А
- Аналитика | 4 декабря, 22:05
Самое интересное за неделю. Выпуск 42 (2022) - "Доступні кредити 5-7-9%" для зарядних станцій EcoFlow
- Обзоры | 29 ноября, 19:54
Gelius MaxBuds GP-TWS025 – TWS-навушники з чудовою посадкою, підтримкою HD-аудіо, ENC та швидким викликом Siri
- Аналитика | 27 ноября, 17:53
Самое интересное за неделю. Выпуск 41 (2022) - продвинутий ETHERLINE GUARD та як використовувати EcoFlow
- Аналитика | 20 ноября, 14:29
Самое интересное за неделю. Выпуск 40 (2022) - новий цікавий кейс від EcoFlow та OPPO A17 з 50Мп камерою
- Аналитика | 18 ноября, 17:00
На що звертати увагу при виборі ігрового ноутбука?
Популярные новости
- Технологии | 17 декабря, 20:08
Як правильно заряджати станції EcoFlow та підключати прилади - зверніть увагу! 5.00
- Железо | Вчера, 10:45
Asus TUF Gaming FX517 i7 обладает неожиданно мощными характеристиками 1.00
- Интернет | Сегодня, 16:45
Часто купую і продаю речі в інтернеті. Як робити це максимально безпечно? 0.00
- Бизнес | Сегодня, 16:15
Компанія Lenovo представила оновлену лінійку ThinkPad X1 0.00
- Связь | Сегодня, 15:45
Київстар закликає єднатися, щоб забезпечити Україну зв’язком 0.00
- Безопасность | Сегодня, 15:15
Український сервіс Lab24 розпочав роботу в Польщі 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому, что война вступила в новую фазу 0.00
- Связь | Сегодня, 14:15
"Укрпошта" анонсировала выход заключительной марки в этом году 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Россия планирует передать Ирану военные компоненты в обмен на дроны, — Sky News 0.00