1 декабря 2025, 10:45

Вчені виявили ультразвукову частоту, яка буквально пригнічує бажання курити

Лише хвилина прослуховування — і тяга до сигарети зникає. Ультразвук впливає на центри задоволення в мозку та стимулює викид дофаміну.


