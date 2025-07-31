Заборонити електронні сигарети можуть в Україні

У ВР внесли законопроєкт про заборону виробництва, продажу та імпорту електронок і рідин. Причина – масове вживання серед підлітків, ризики для здоровʼя й довкілля.
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