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31 июля 2025, 10:15

Заборонити електронні сигарети можуть в Україні

У ВР внесли законопроєкт про заборону виробництва, продажу та імпорту електронок і рідин. Причина – масове вживання серед підлітків, ризики для здоровʼя й довкілля.


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