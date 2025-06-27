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27 июня 2025, 8:45

Вейпи в 20 разів небезпечніші за звичайні сигарети, — дослідження

З’ясувалося, що куріння електронних сигарет отруює організм важкими металами: свинцем, нікелем і сурмою. 

Ці речовини руйнують мозок, легені та підвищують ризик розвитку раку.


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