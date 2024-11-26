26 ноября 2024, 9:45

Електронки з ягідними смаками найнебезпечніші для здоров'я, – дослідження

За словами вчених, вони паралізують імунні клітини у легенях, внаслідок чого організм не може справлятися з інфекціями та вірусами, наприклад, з ковідом.


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