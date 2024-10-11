В листопаді прогнозують значне зростання інфекцій – епідеміологиня Людмила Мухар

11 октября 2024, 13:15

Пік зростання прогнозується перед Новим Роком. Друга хвиля почнеться після Нового року. Люди повертаються з відпочинку, а діти – з канікул. У січні знову починається активний обмін вірусами.



Серед захворілих на грип та COVID-19 – 61,1% діти...