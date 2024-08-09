Україні бракує кадрів для досягнення планів щорічного зростання економіки

9 августа 2024, 13:15

"За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково", – заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна.



Як зазначила Бережна, якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.