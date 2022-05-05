Волонтери і Auchan Ukraine створили міжнародний гуманітарний проект Charity Hero

5 мая 2022, 16:45

Долучитися до допомоги зможуть клієнти мережі та будь-які доброчинці по всьому світу.



Charity Hero створюють волонтери та айтішники. Засновниця БФ Українська Освітня Фундація Тетяна Люлька та керівник проєкту Charity Hero Олександр Дяченко реалізовували соціальні проєкти - “Місто професій”, “PROfile” "Книги дітям" та інші. А директор “Магнетто Україна” Роман Старіков займався діджиталізацією рітейлу на базі мобільних технологій самообслуговування та іншими проєктами у сфері технологій.



Ідея Charity Hero поєднала ці обидві сфери. Працювати разом почали ще до війни, але необхідність швидко закрити потреби в продуктах харчування, яка виникла у зв”язку із військовими діями, пришвидшили плани.

Проект спрямований на те, щоб максимально спростити процедуру пожертви. Charity Hero позиціонують як “one click donation” проект. Іншими словами - це допомога в один клік, зробити пожертву максимально просто. Скануєш QR код, переходиш за посиланням, обираєш суму донейту та зручну систему оплати.З ідеєю поширення проєкту через торгівельну мережу Олександр Дяченко та Роман Старіков прийшли в Ашан Україна. Запросили саме Ашан через досвід допомоги українцям та напрацювання в технологіях автоматизації процесів. За два місяці повномасштабної війни компанією на гуманітарні потреби було передано товарів на більше ніж 36 мільйонів гривень.

Нині в більшості гіпермаркетів Ашан уже розміщені афіші з інформацією про проєкт та QR кодом для донейтів.



На користь Ашан Україна також зіграло те, що це міжнародна компанія. Адже наступним кроком автори планують вийти зі своїм проєктом на європейський ринок рітейлу. Першими країнами стануть Польща, Угорщина та Румунія. В місцевих Ашан також розмістять подібні афіші з QR кодами. Тож і європейські клієнти зможуть перерахувати гроші на допомогу українцям.



Гроші будуть акумулюватися на спеціальному рахунку. Потім в Ашан волонтери закуповуватимуть на ці кошти товари, які необхідні на даний момент і для конкретних цілей.

Фундація вже відвезла на Харків перші 10 тонн допомоги, про що повідомила на своїх сторінках Тетяна Люлька.



Проєкт переслідує одразу кілька цілей. По перше, збирати гуманітарну допомогу точно за потребами. Наприклад, волонтери часто стикаються із ситуацією, коли в гуманітарній допомозі із-за кордону не завжди прибувають товари, які зараз необхідні українцям. За допомогою Charity Hero іноземці, які хочуть допомагати Україні, долучатимуться до збору коштів на дійсно затребувані товари. По друге, всі ці продукти закупатимуться в Україні, таким чином волонтери стимулюватимуть розвиток української економіки.



У подальшому автори планують розвивати застосунок Charity Hero. Він уже доступний на App Store та Google Play. Там буде можливість пожертвувати на конкретні цілі та окремим фондам, які користуються найбільшою довірою.

Бажання приєднатися до міжнародного проєкту Charity Hero вже висловили кілька інших рітейл мереж. Найближчим часом подібні інформаційні таблички з”являться і в їхніх точках продажу.