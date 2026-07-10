Українські волонтери безкоштовно відновлюють старовинні костели в Чехії

10 июля 2026, 11:45

Українці допомагають реставрувати історичні костели поблизу Броумова, щоб висловити вдячність Чехії за підтримку України та прихисток для наших громадян.

Барокові костели цього регіону роками перебували в аварійному стані через нестачу фінансування. Тепер їх відновлюють за державні кошти, пожертви та завдяки роботі волонтерів.Серед них — команда українських ветеранів на чолі із Сергієм Резедентом. Від травня вони працюють над реставрацією костелу Вознесіння Діви Марії в Шонові: уже очистили дах, оновили фасад, а нині облаштовують систему відведення води, щоб захистити будівлю від руйнування.