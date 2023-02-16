16 февраля 2023, 11:15

Столиця поступово відновлює роботу електротранспорту

Із 16 лютого у столиці відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів.



Загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

