Ryanair запускає 30 нових маршрутів з Польщі

2 февраля 2024, 12:45

Ryanair оголосив про запуск 30 нових маршрутів з Польщі. Є можливість полетіти до Аліканте в Іспанії, Ханья на Криті, Корфу в Греції, Фаро в Португалії, Пальма-де-Майорка на Балеарських островах і Мальта, а також Будапешт, Брюссель, Ейндговен, Лондон, Мадрид і Рим.

Великі міжнародні аеропорти, такі як Варшава-Шопена, Краків-Баліце, Гданськ-Лєх Валенса та Лодзь, є ключовими вузлами у регіональних та міжнародних авіаційних маршрутах. Конкуренція на ринку авіаперевезень постійно зростає, що стимулює розвиток нових маршрутів та підвищення якості обслуговування пасажирів.