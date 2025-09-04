Війна між Ryanair та Іспанією загострюється: скасовують 40 маршрутів

4 сентября 2025, 10:45

Конфлікт між ірландським лоукостером та іспанським оператором аеропортів Aena загострюється. Через «надмірні збори» Ryanair продовжує урізати польотну програму:



• З 1 січня 2026 року повністю припиняються рейси через Тенеріфе-Північний та Віго.

• Залишаються закритими напрямки з Хереса-де-ла-Фронтера та Вальядоліда.

• Закривається база у Сантьяго-де-Компостела (мінус 80% рейсів).

• Скорочення також торкнеться Сарагоси, Сантандера, Астурії та Віторії.



Іспанія — один із найпопулярніших туристичних напрямків Європи, тож подорожі туди стануть менш доступними для пасажирів Ryanair.