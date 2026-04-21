ШІ-навчання від Google для 20 000 українців: відкрито реєстрацію

21 апреля 2026, 14:15

Згідно з дослідженням Gradus Research, 85% українців уже використовують ШІ, а дані Coursera підтверджують: ШІ-навички безпосередньо впливають на зростання доходів фахівців.



Саме тому Google надає 20 000 безоплатних ліцензій на програму «Сертифікація Google із професійного використання ШІ» на платформі Coursera. Мета ініціативи – допомогти українцям опанувати штучний інтелект для кар’єрного зростання та підвищення продуктивності. Це вже третя хвиля програми; в межах попередніх етапів більше 10 000 українців отримали ліцензії на навчальні програми Coursera.



Google Україна реалізує цю програму за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.



Програма розроблена експертами Google і охоплює найбільш затребувані сфери:



Основи ШІ: як це працює.



Креатив та комунікації: генерація ідей, копірайтинг, створення контенту.



Аналітика: дослідження та аналіз даних.



Розробка: використання ШІ для створення застосунків.





Програма складається з 7 курсів – кожен курс можна пройти за годину, а опанувати всю програму – менш ніж за 10 годин. Крім того, можна проходити окремі модулі у власному темпі. Програма включає практичні завдання, що імітують реальні робочі кейси.



Що отримають учасники?



Безплатний доступ до програми “Сертифікація Google із професійного використання ШІ" на Coursera.



Офіційні сертифікати від Coursera після успішного завершення курсів.



Практичні навички: 20+ самостійних ШІ-проєктів для реальних робочих задач.



Бонус: 90 днів безкоштовної передплати на Google AI Pro. Це доступ до можливостей Gemini у Gmail, Документах і Таблицях + 5 ТБ у хмарному сховищі.



У перший тиждень навчання, 6 травня, о 17:00, відбудеться вступний вебінар про використання ШІ у житті, роботі та для професійного розвитку. На вебінар будуть запрошені експерти та учасники попередніх програм від Google, які вже пройшли навчання та активно використовують здобуті навички.



Як взяти участь?

Реєстрація вже відкрита та триватиме з 21 квітня до 25 травня. Доступ до навчання надається через такі партнерські організації: Український ветеранський фонд, Veteran Hub, Київська школа економіки (KSE), EdEra, ГО «Дівчата», Ресурсний центр ГУРТ, Inscience, Харківський ІТ Кластер, БО «Українська освітня платформа», ІСАР Єднання.



Пріоритет при відборі надаватиметься ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх родин та жінкам, які прагнуть розвивати кар’єру в галузі сучасних технологій.



Щоб долучитися до програми:



Перейдіть на сайт програми.



Оберіть одну з партнерських організацій, через яку можна отримати доступ до навчання



Заповніть реєстраційну форму на сайті організації. Важливо: на цьому етапі реєструватися на програму "Сертифікація Google із професійного використання ШІ" безпосередньо на Coursera не потрібно. Чекайте на лист із інструкціями від партнерів.



Пройти курси та отримати сертифікати відібрані учасники матимуть змогу до середини липня. Кількість ліцензій обмежена, тож радимо не зволікати!