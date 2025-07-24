Як підвищити продуктивність із ШІ - Google

24 июля 2025, 15:15

29 липня о 17:00 за Києвом в межах безкоштовної програми «ШІ для продуктивності» відбудеться практичний вебінар присвячений новим інструментам із штучного інтелекту для роботи, навчання й особистого життя.

На вебінарі учасники отримають практичні навички роботи з інструментами штучного інтелекту від Google:Gemini Live: Навчіться використовувати голосового помічника, який аналізує інформацію, допомагає готуватися до презентацій, оптимізує рекламні кампанії та надає миттєвий зворотний зв'язок щодо ваших завдань.NotebookLM: Дізнайтеся, як перетворити довгі звіти на інтерактивні подкасти, швидко працювати з великими обсягами тексту та отримувати точні відповіді з посиланнями на джерела у документі.Deep Search: Опануйте інструмент для швидкого аналізу ринку, конкурентів і ключових тенденцій.Gemini Canvas: Створюйте тексти, прототипи, візуалізації та квізи в інтуїтивно зрозумілому середовищі.Imagen та Veo: Отримайте досвід генерації візуального контенту за допомогою найсучасніших інструментів.Спікером вебінару виступить Анастасія Шуплат, експертка зі штучного інтелекту з Beetroot Academy. Під час трансляції ви матимете нагоду поставити свої запитання спікерці та отримати фахові відповіді. Запис вебінару буде доступний для всіх зареєстрованих учасників.Для участі у вебінарі потрібно зареєструватися на курс «ШІ для продуктивності». Реєстрація надає доступ не лише до вебінару, а й до всіх навчальних матеріалів курсу, зокрема відеоуроків, які можна опрацьовувати у власному темпі в будь-який зручний час.