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24 июля 2025, 15:15

Як підвищити продуктивність із ШІ - Google

29 липня о 17:00 за Києвом в межах безкоштовної програми «ШІ для продуктивності» відбудеться практичний вебінар присвячений новим інструментам із штучного інтелекту для роботи, навчання й особистого життя. 

На вебінарі учасники отримають практичні навички роботи з інструментами штучного інтелекту від Google:

Gemini Live: Навчіться використовувати голосового помічника, який аналізує інформацію, допомагає готуватися до презентацій, оптимізує рекламні кампанії та надає миттєвий зворотний зв'язок щодо ваших завдань.

NotebookLM: Дізнайтеся, як перетворити довгі звіти на інтерактивні подкасти, швидко працювати з великими обсягами тексту та отримувати точні відповіді з посиланнями на джерела у документі.

Deep Search: Опануйте інструмент для швидкого аналізу ринку, конкурентів і ключових тенденцій.

Gemini Canvas: Створюйте тексти, прототипи, візуалізації та квізи в інтуїтивно зрозумілому середовищі.

Imagen та Veo: Отримайте досвід генерації візуального контенту за допомогою найсучасніших інструментів.

Спікером вебінару виступить Анастасія Шуплат, експертка зі штучного інтелекту з Beetroot Academy. Під час трансляції ви матимете нагоду поставити свої запитання спікерці та отримати фахові відповіді. Запис вебінару буде доступний для всіх зареєстрованих учасників.

Для участі у вебінарі потрібно зареєструватися на курс «ШІ для продуктивності». Реєстрація надає доступ не лише до вебінару, а й до всіх навчальних матеріалів курсу, зокрема відеоуроків, які можна опрацьовувати у власному темпі в будь-який зручний час.
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