Оподаткування доходів з OLX, Prom і Kabanchik: що передбачає новий законопроєкт

11 сентября 2025, 10:45

Кабмін повторно подав до Ради законопроєкт №14025, який вводить оподаткування доходів громадян від продажу товарів та надання послуг через онлайн-платформи.



Як працюватиме система

Оператори платформ (OLX, Prom, Uklon, Bolt тощо) збиратимуть дані про доходи користувачів і передаватимуть їх до ДПС. У більшості випадків саме платформа утримуватиме і перераховуватиме податок.Ставки- 5% ПДФО — пільгова ставка для фізосіб із доходом до 6,7 млн грн на рік, без найманих працівників і підакцизних товарів.- 18% ПДФО — для всіх інших.- Не оподатковуються дрібні продажі, якщо сума за рік не перевищує 36 336 грн.Нагадаємо, перша версія законопроєкту була подана ще у квітні, але її відкликали після зміни уряду. Водночас податкова вже моніторить доходи з карток і через систему РРО.