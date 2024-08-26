65% українців вірять у криптовалютне майбутнє - Binance

26 августа 2024, 12:09

Binance провела опитування до Дня Незалежності України, що охопило 22 тисячі українців, щоб дослідити, як криптовалюти впливають на ставлення до фінансової свободи в Україні.



За оцінками платіжної компанії Triple-A, у 2024 році кількість власників криптовалют у світі досягла 562 мільйони осіб, що становить близько 6,8% населення планети. Binance, маючи 213 мільйонів зареєстрованих користувачів, охоплює майже 38% цієї глобальної спільноти.



Україна, яка стабільно входить до топ-20 країн за рівнем використання криптовалют, продовжує демонструвати зростання інтересу до цифрових активів, що підтверджують результати останнього опитування Binance.

Ключові факти

● Фінансова незалежність: Понад 53% опитаних українців вважають фінансову свободу надзвичайно важливою, і криптовалюти стали ключовим засобом для її досягнення.

● Обізнаність та використання: 60% українців добре обізнані з криптовалютами і активно ними користуються. Ще 30% мають базові знання і здійснюють окремі транзакції.

● Переваги криптовалют: Незалежність та захист від інфляційних ризиків є основними перевагами для 45% респондентів. а 35% виділили швидкість та зручність транзакцій.

● Фінансова поведінка: Використання криптовалют сприяє зростанню фінансової дисципліни. Половина опитаних почали більше заощаджувати, а 30% зазначили, що криптовалюти допомогли їм стати фінансово організованішими.

● Майбутнє криптовалют: 65% респондентів впевнені, що криптовалюти матимуть значний вплив на економіку України в найближчі п'ять років, відкриваючи нові горизонти для цифрової економіки.

● Безпека та регулювання: 55% опитаних підтримують часткове регулювання криптовалют, тоді як 35% погоджуються з ідеєю повного регулювання для забезпечення безпеки користувачів.

● Міжнародні перекази та благодійність: 70% опитаних українців використовують криптовалюти для міжнародних переказів, що свідчить про їхню ефективність у транскордонних операціях. Крім того, 65% респондентів вже використовували криптовалюти для підтримки благодійних проєктів.



Контекст



Криптовалюти швидко завойовують довіру українців та стають важливим фінансовим інструментом. Зростаюча популярність цифрових активів пов'язана з їхньою здатністю забезпечити фінансову незалежність, що особливо важливо в умовах нестабільності, спричиненої війною.



Результати опитування Binance показують, що українці не просто цікавляться криптовалютами, а активно інтегрують їх у свої фінансові стратегії.



“Це дослідження демонструє, наскільки важливими стали криптовалюти для українців у ці непрості часи. Вони стали не лише інструментом для збереження заощаджень, але й важливою частиною нової цифрової економіки, що формується в Україні,” — зазначив Кирило Хом’яков, регіональний голова Binance в CEE, Центральній Азії та Африці. "Binance продовжує розширювати свої можливості та підтримувати розвиток криптовалютної екосистеми в Україні, допомагаючи українцям залишатися фінансово незалежними та стійкими в умовах глобальних викликів".