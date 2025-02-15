Що спільного між криптовалютами і романтикою? Binance помітили закономірність

15 февраля 2025, 16:09

Дослідження кидає виклик стереотипу про трейдерів криптовалют як про любителів високих ризиків.



Дані демонструють, як трейдери балансують між ризиками та стабільністю і якою бачать фінансову сумісність у стосунках.



Опитування Binance показало, що більшість криптоінвесторів обирають довгострокову стратегію як для фінансів, так і для романтичних стосунків. Майже половина респондентів (49%) вважають себе "Forever HODLers", що означає, що вони інвестують як у гроші, так і в стосунки на довго. Цей та інші цікаві висновки було визначено під час глобального опитування, проведеного Binance напередодні Дня святого Валентина, в якому взяли участь 2200 криптокористувачів.

Довгостроковий підхід також підтримують 48% респондентів, які описують своє ставлення до криптовалюти як "життєву прихильність". Але дехто обирає інший підхід, поєднуючи стабільність в одній сфері і гнучкість в іншій:● 19% опитаних віднесли себе до категорії "Трейдери і Романтики", тобто вони готові до високих ризиків у криптовалюті, але шукають стабільність у стосунках.● 17% опитаних віднесли себе до категорії "Інвестори і Свободолюбиві" ("Investor and Free Spirit"), зосереджуючись на довгострокових фінансових цілях, але зберігаючи стосунки гнучкими.● 14% опитаних віднесли себе до категорії "Шукачі Ризику", тримаючи відкритими можливості і для інвестицій, і для любові.Що стосується пріоритетів, то як криптовалюта, так і стосунки часто вимагають поступок. Третина (32%) опитаних продовжують інвестувати в криптовалюту, не змінюючи свій спосіб життя, тоді як 42% готові коригувати витрати — відкласти великі покупки, як будинок чи авто, скоротити видатки або витрати на подорожі, щоб досягти фінансових цілей. В стосунках ситуація схожа: 29% не готові обмежувати інші сфери заради відносин, тоді як 58% готові виділяти більше часу партнерам або коригувати фінансові звички, щоб зберегти гармонію в стосунках.Фінансова сумісність є важливим аспектом для довгострокових стосунків: 59% респондентів зазначають, що спільні фінансові цінності допомагають будувати міцні стосунки."Оскільки криптовалюта стає частиною повсякденного життя, все більше людей прагнуть дізнатися про цифрові активи. Лише минулого року 44 мільйони користувачів відвідали Binance Academy, щоб покращити свої знання про криптовалюти," — зазначив Голдін. "Ці результати також свідчать, що зростання фінансової грамотності щодо криптовалюти може сприяти кращій фінансовій злагоді в стосунках, допомагаючи парам більш впевнено вирішувати фінансові питання".