26 октября 2023, 8:15

Китайські вчені відкрили 8 нових невідомих вірусів, три з них викликають рак

Один із видів вірусу належить до того ж сімейства, що і COVID-19. Також китайці планують поекспериментувати над цими вірусами.


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