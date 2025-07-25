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25 июля 2025, 9:45

У Львові та області викрили фейкові кол-центри — проведено 23 обшуки

Шахраї маскувались під брокерів і «фінансові платформи», виманюючи гроші на крипту та фейкову біржову торгівлю.


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