Lenovo оприлюднила фінансові результати другого кварталу 2023/24

16 ноября 2023, 16:15

Lenovo Group оголосила фінансові результати за другий квартал1 2023/24 фінансового року2 і повідомила про виторг Групи у розмірі $14,4 млрд та чистий прибуток у розмірі $273 млн, якщо оцінювати не за HKFRS1.

Маржа валового прибутку покращилася в річному обчисленні до 17,5%, що є рекордним показником для другого кварталу. Диверсифіковані рушії зростання Групи продовжують демонструвати високі показники, а дохід від бізнесу, не пов’язаного з ПК, склав 40% від загального доходу, що на три пункти більше, ніж торік.

Lenovo Group бачить чіткі ознаки відновлення в технологічному секторі, відзначаючи чітку реалізацію своєї стратегії, операційне вдосконалення і постійні інвестиції в інновації як ключові фактори, що сприяють поліпшенню її показників у порівнянні з попереднім кварталом. У майбутньому Lenovo і надалі використовуватиме можливості ШІ, де вона має унікальну позицію для досягнення успіху, завдяки своїй гібридній моделі ШІ та портфоліо від кишенькових до хмарних рішень. Потужна екосистема, партнерські відносини, розширений портфель технологій і можливостей ШІ та постійні інвестиції в інновації додатково підсилять здатність компанії до експоненційного росту завдяки ШІ та сприятимуть сталому зростанню та прибутковості бізнесу. Група впевнена у своїй здатності відновити річне зростання дуже скоро.